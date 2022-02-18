أكرم توفيق يبدأ غدًا برنامجه التأهيلى فى قطر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجه التأهيلى فى قطر غدا السبت، بعد جراحة الرباط الصليبى التى أجراها مؤخرا فى النمسا.

ووصل أكرم توفيق إلى قطر، أمس، وخضع لفحص طبى فى مركز "سبيتار" تحت إشراف جراح العظام مانويل بابا كوستا، والذى أثنى على الجراحة التى أجراها اللاعب فى النمسا والمرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى.

وحصل لاعب الأهلى على راحة اليوم الجمعة على أن يبدأ غدا السبت برنامجه التأهيلى، وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة المنتخب الوطنى أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.