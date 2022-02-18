شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحدث عن مواجهة ساجرادا الأنجولى فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك عن اللقاء المرتقب لفريقه أمام ساجرادا الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات وذلك خلال مؤتمر صحفى يقام اليوم قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين المقرر لها غداً السبت بأنجولا.

ويضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اليوم، خطة مواجهة ساجرادا الأنجولى فى المباراة المقررة بينهما غدا السبت فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقي .

ويسعى المدير الفني للفريق الأبيض إلى خطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة فى جدول المجموعة بعد التعادل المفاجئ فى الجولة الأولى باستاد القاهرة أمام بيترو أتليتكو بهدفين لمثليهما، وهو ما عقد موقف الفريق بعض الشىء، خاصة أن المنافس الوداد المغربى نجح في الفوز على ملعبه بثلاثية نظيفة على ساجرادا.

وكان الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اختار القائمة التى ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - عمر السعيد - حسام أشرف - سيف جعفر