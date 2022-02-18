شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان فى الواحدة ظهر اليوم، استعدادا لخوض مباراة الهلال السودانى التى تقام فى الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدورالمجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الفنى برنامج الفريق كاملا اليوم، حيث يتناول اللاعبون وجبه الإفطار فى التاسعة صباحا، وفى الحادية عشرة يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين يركز خلالها على التعليمات الختامية والإعلان عن التشكيل، فيما يتناول الفريق وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف ظهرا.

ويسعى الأهلى لتحقيق انطلاقة قوية فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لمواصلة مشواره فى رحلة البحث عن البطولة الحادية عشرة فى تاريخ النادى.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد جاهزية الفريق لخوض مباراة الهلال وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس: "جاهزون لمباراة الهلال، ودائما ضربة البداية في دور المجموعات تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة، عكس المواجهات التي تقام في نهاية دور المجموعات، عندما تنحصر المنافسة على الوصول إلى ربع النهائي".

وقال موسيماني إن الأهلي يخوض اليوم أول مباراة بدوري الأبطال خارج ملعبه أمام فريق الهلال، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة الهلال ستكون سهلة.