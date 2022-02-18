شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال السودانى.. عبدالقادر وأفشة وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، التى يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالى في آخر نسختين، وتضم المجموعة الأولى الأهلي، والهلال والمريخ السودانيين، وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى مكون من :

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدى أفشة.

وكان الهلال قد افتتح دور المجموعات بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير 0-1، الجمعة الماضي، بينما أنهى الأهلي منافساته في مونديال الأندية بالإمارات بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية دون رد ، بعدما تأجلت مواجهة الأهلي والمريخ السودانى لوقت لاحق.