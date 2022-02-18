شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل تعيين خليفة شوقى غريب إلى شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تأجيل الإعلان عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأوليمبى إلى شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بعد قرار الجبلاية فى اجتماعه الذى عقد مساء الثلاثاء الماضى بتوجيه الشكر للجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب توفيراً وترشيدًا للنفقات بسبب وجود مصروفات ومرتبات، فى الوقت المحدد أول ارتباط أمام المنتخب الأولمبى بعد سنة من الآن، وبالتالى لا جدوى من الوجود حاليا، ونفس الأمر لمنتخب الصالات الذى تم توجيه الشكر لمدربه.

فى سياق متصل تراجع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن بدء معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعدادا لمباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، على أن يضم المعسكر اللاعبين الدوليين بعيدا عن الأهلى والزمالك وبيراميدز لارتباط لاعبيهم بمباريات فى البطولات الافريقية.

واستقر كيروش على أن ينطلق المعسكر يوم 19 أو 20 مارس المقبل فى موعده الطبيعى، على أن يضم المعسكر جميع اللاعبين المحليين وتكتمل الصفوف بوصول المحترفين يوم 21 من نفس الشهر استعدادا للمباراتين.