شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ضيفاً ثقيلا على الهلال السودانى بدوري الأبطال الأفريقى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الاهلى مع دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة مشواره بدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى حينما يحل ضيفاً ثقيلا على الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية للمسابقة التي يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالي في أخر نسختين.

وكان الهلال افتتح دور المجموعات بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير 0-1، الجمعة الماضي، بينما أنهى الأهلي منافساته في مونديال الأندية بالإمارات بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية دون رد ، بعدما تأجلت مواجهة الأهلي والمريخ السودانى لوقت لاحق.

وتضم المجموعة الأولى الأهلي، والهلال والمريخ السودانيين، وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويتسلح الاهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد ثمانية انتصارات من أصل 16 مواجهة والتعادل في 5 مواجهات والهزيمة في 3 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوي شباك الأندية السودانية 23 مرة واهتزت شباكه في 13 مناسبة.

أما بالنسبة للمواجهات التي جمعت الأهلي بالهلال، فتقابلا في 8 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي تُوج بها الفريق الأحمر ، ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة مباريات.

وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلى لاعبيه بتحقيق أول فوز في دور المجموعات لاكتساب دفعة معنوية هائلة لتخطى هذه المرحلة من المسابقة وإستكمال المشوار للنهاية لاسيما في ظل الافراح التي يعيشها الفريق بعد التتويج بالبرونزية مشدداً على صعوبة مواجهة الهلال على ملعبه وضرورة العودة للقاهرة بالثلاث نقاط، ويستمر غياب محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية.

في المقابل ، يرى البرتغالي جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة لأن الأحمر فريق قوي وهو حامل اللقب، مؤكداً أن مستوى المنافس ببطولة كأس العالم للأندية ليس مقياساً.

وأوضح أنه سيلعب للفوز في مباراة الأهلي مشيداً بقدرات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر، مضيفا أنه يمتلك خبرات طويلة في الملاعب الأفريقية ، وأكد أن فوز الأهلي على الهلال السعودي برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية ليس مقياساً، لأن سيناريو اللقاء كان غريباً بعد طرد ثنائي المنافس.