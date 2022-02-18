شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب مران الزمالك الأخير قبل مواجهة ساجرادا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مرانه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعدادا لملاقاة نظيرة ساجرادا الأنجولى غدا السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك خاص تدريب الأول بالعاصمة الأنجولية لواندا مساء أمس الخميس على ملعب كوكوريس التابع لأحد البنوك، واختار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القائمة التى ستخوض مواجهة بطل أنجولا وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.