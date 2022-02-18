شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 5 مصريين إلى ربع نهائى بطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور الـ16 ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في هذا الدور كالتالى:

ـ فوز محمد الشوربجى على منافسه الإنجليزى باتريك روني بنتيجة 3 /1، فى مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-8, 15-13, 11-8.

ـ فوز عمر مسعد على منافسه الأمريكى تود هارتى بنتيجة بنتيجة 3 / 0، فى مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-3, 12-10.

ـ فوز يوسف سليمان على منافسه الإنجليزى ديكلان جيمس بنتيجة 3/ 1، فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 9-11, 11-3, 12-10.

ـ فوز نور الشربينى على منافستها فريدة محمد بنتيجة 3 /1 فى مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 15-13, 7-11, 11-9, 11-5.

ـ فوز نور الطيب على منافستها ندى عباس بنتيجة 3 /0 فى مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-9, 11-6.

ـ هزيمة نادين شاهين أمام منافستها الإنجليزية لوسى ترمل بنتيجة 3/ 2 فى مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 9-11, 11-6, 7-11, 11-4.