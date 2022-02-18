شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعقد محاضرة مع اللاعبين ظهر اليوم استعدادًا لمباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة أخيرة بالفيديو مع اللاعبين فى الحادية عشرة صباح اليوم قبل التوجه إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان لخوض مباراة الهلال.

وأسفر الاجتماع الفنى الذى عقد أمس عن ارتداء الأهلى الزى التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وتم الاتفاق على كل الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين عصر اليوم، والتأكيد على موعد الوصول إلى الملعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.

وأدى الأهلى تدريبه الختامى عصر أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.