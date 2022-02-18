الامارات | الإسماعيلي المصري يُقيل مدربه.. والفريق مهدد بالهبوط

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي المصري يُقيل مدربه.. والفريق مهدد بالهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي المصري لكرة القدم برئاسة يحيي الكومي الخميس اقالة جهازه الفني بالكامل بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان براون، على خلفية تردي نتائج النادي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

وعقد مجلس ادارة النادي اجتماعاً طارئاً غداة خسارته أمام مضيفه بيراميدز المتصدر صفر-1 على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري.

ولم يذق الاسماعيلي طعم الفوز منذ انطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث تلقى أمام بيراميدز خسارته السادسة مقابل ثلاث تعادلات ليقبع في المركز السابع عشر قبل الاخير برصيد 3 نقاط فقط.

ومن المتوقع أن تعمد ادارة النادي إلى التعاقد مع مدرب محلي لقيادة الفريق خلفاً لبراون.

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