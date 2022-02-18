شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يدرس مازيمبى بالفيديو قبل موقعة الأحد بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، على مراجعة المباريات السابقة لفريق مازيمبي الكونغولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكان مازيمبي الكونغولي حقق فوزا مهما على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه في الصدارة، بعد تعادل المصري البورسعيدي سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدي أدجيا".

ووصلت في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي مازيمبي الكونغولي وذلك استعدادًا لمباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بالنسخة التاسعة عشر لبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه النادي المصري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل ببرج العرب .

كان في استقبال البعثة البالغ قوامها 40 فردًا والتي يترأسها كابيلا ايلارم سكرتير عام النادي، مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذين قاموا باصطحاب البعثة على الفور إلى أحد فنادق برج العرب للانتظام في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

كان المدير الفني لفريق مازيمبي، الفرنسي فرانك دوما قد أعلن عن قائمته المختارة للمباراة والتي تضم 25 لاعبًا جاءوا على النحو التالي : في حراسة المرمى : ابراهيم مونكورو ، سليمان شايبو ، باجيو سيادي ، في خط الدفاع : جونسون أتيبو ، جوس ايساما ، ارنست لوزولو ، جوديت ماسينجو ، تاندي موابي ، ماجلور نتامبوي ، جوزيف اوشايا ، في خط الوسط : كريستيان كوامي ، جلودي ليكونزا ، باتينت موامبا ، بواز نجالامولومي ، ريتشارد نجو ، سوزي زيمانجا ، وفى الهجوم : تريزور موبوتو ، جان باليكي ، كيلفين بايليكو ، آدم بوسو ، فيليب كينزومبي ، جيفت كيتامبالا ، ايتيان مايومبو ، ميرسي نيجيمبي ، توماس اوليموينجو ، فيما يغيب عن المباراة بداعي الإصابة الثلاثي كاباسو تشونجو وكيفين منيدكو وكريست كينسنجالا