شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ساجرادا.. وكارتيرون يعالج أزمة ضياع الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته غد السبت باستاد ستاد 11 نوفمبر.

ومن المقرر أن يقوم اللاعبين بإجراء تدريبات خفيفة مع علاج كافة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين الماضيتين وعلى رأسها أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين والتي كانت كفيلة بإهدار نقطتين أمام بيترو اتليتكو ، حيث يقوم كارتيرون بمنح الثنائى الهجومى التونسى سيف الجزيرى وعمر السعيد تعليمات خاصة من أجل ترجمة الفرص لأهداف .

كان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد .

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر