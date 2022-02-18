شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يجهز بدلاء المقاولون ويراجع ثنائية الزمالك قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة درجة التأهب في قلعة الجبل الأخضر استعدادا للقاء القادم أمام سموحة والذي يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

ورفض الجهاز الفني للمقاولون منح اللاعبين أي راحة عقب التعادل مؤخرا مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة التاسعة، حيث خاض المقاولون مباراة ودية مساء الأربعاء الماضي أمام مصر المقاصة انتهت بفوز ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وشهد اللقاء تألقا ملحوظا لمحمد سالم مهاجم المقاولون والذي أحرز هدفين خلال اللقاء الودي دعم موقفه في قيادة هجوم المقاولون في المباراة المقبلة بينما سجل أحمد علي الهدف الثالث لذئاب الجبل في شباك المقاصة، وحرص الجهاز الفني على الدفع بالعناصر التي لم تشارك في مباراة غزل المحلة لتجهيز كافة اللاعبين في ظل توالي المباريات بالدوري.

من ناحية أخرى يعكف الجهاز الفني للمقاولون على مراجعة المباراة الأخيرة لسموحة في الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين نظيفين على الزمالك، للتعرف على أبرز ملامح القوة والضعف لدى سموحة قبل اللقاء المرتقب للمقاولون.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 9 مباريات فازوا في مباراة واحدة وتعادلوا في أربع لقاءات أخرى وتلقوا الهزيمة في مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا آخر.