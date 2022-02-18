جدول ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الداخلية ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى بعد مرور 18 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 41 نقطة متفوقا على بتروجت الوصيف بـ8 نقاط قبل مباريات اليوم.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهة اليوم..1 الداخلية 41 نقطة

2 بتروجت 33 نقطة

3 وادى دجلة 32 نقطة

4 الترسانة 31 نقطة

5 زد أف سى 31 نقطة

6 بورتو السويس 31 نقطة

7 السكة الحديد 28 نقطة

8 منتخب السويس 27 نقطة

9 القناة 24 نقطة

10 المصرية للاتصالات 22 نقطة

11 الإنتاج الحربى 17 نقطة

12 النصر 17 نقطة

13 بلبيس 13 نقطة

14 المريخ 12 نقطة

15 بور فؤاد 12 نقطة

16 بنها 8 نقاط جدول مباريات اليوم في الجولة التاسعة عشر.. يدخل نادى الداخلية المباراة في صدارة جدول مجموعة القاهرة برصيد 41 نقطة ويأمل في مواصلة الابتعاد بالصدارة عندما يواجه فريق بورتو السويس الذى يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة والذى يبحث عن اقتحام المربع الذهبى، وفى نفس التوقيت يواجه بتروجت صاحب الوصافة برصيد 33 نقطة وادى دجلة الثالث برصيد 32 نقطة في موقعة نارية تعد بـ6 نقاط.

ويستقبل نادى الترسانة صاحب الركز الرابع برصيد 31 نقطة، فريق بنها متذيل ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط في مباراة سهلة نسبية للشواكيش، في الوقت الذى يلتقى القناة التاسع برصيد 24 نقطة مع السكة الحديد صاحب المركز السابع في مباراة مهمة في وسط الجدول.

ويحل نادى زد أف سي المتراجع في هذه الفترة مما جعله في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، ضيفا على المصرية للاتصالات القابع في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ويستقبل فريق المريخ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة مع الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

ويستضيف نادى بلبيس صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، وأخيرا يواجه منتخب السويس صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة، فريق بور فؤاد الخامس عشر برصيد 12 نقطة.