شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والهلال السودانى اليوم الجمعة 18 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذي يجمع الاهلى مع نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى التي يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالي في أخر نسختين، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

نتائج الاهلى أمام أندية السودان

ويتسلح الاهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد ثمانية انتصارات من أصل 16 مواجهة والتعادل في 5 مواجهات والهزيمة في 3 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوي شباك الأندية السودانية 23 مرة واهتزت شباكه في 13 مناسبة.

مواجهات الاهلى مع الهلال السودانى

أما بالنسبة للمواجهات التي جمعت الأهلي بالهلال، فتقابلا في 8 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي تُوج بها الفريق الأحمر ، ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة مباريات.

غيابات الاهلى أمام الهلال

ويستمر غياب محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية.

مجموعة الاهلى والهلال السودانى

وتضم المجموعة الأولى الأهلي، والهلال والمريخ السودانيين، وصن داونز الجنوب أفريقي

مشوار الاهلى والهلال السودانى

وكان الهلال افتتح دور المجموعات بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير 0-1، الجمعة الماضي، بينما أنهى الأهلي منافساته في مونديال الأندية بالإمارات بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية دون رد ، بعدما تأجلت مواجهة الأهلي والمريخ السودانى لوقت لاحق.