شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الإسماعيلى تدريباته الجماعية عصر اليوم ،الجمعة، علي ملعب ”عبد الرحمن أنوس” ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة الجونة يوم 23 فبراير الجاري، علي ملعبه بالإسماعيلية بعدما حصل اللاعبين على راحة أمس الخميس من التدريبات.

وكان الإسماعيلي قد تعرض للخسارة من بيراميدز بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي، في المباراة التي شهدت إصابة قوية لمحمد عمار مدافع الدراويش في الركبة.

فى سياق أخر، وافق مجلس إدارة الإسماعيلى على تدشين مشروع وحدة جديدة للنظم والمعلومات يتولى رئاستها أشرف عبد الكريم المدير الإدارى للفريق الأول، على أن يكون الدكتور على بيومى المحاسب المالى للنادى نائبا له.

تستهدف تلك الوحدة توثيق عقود اللاعبين وتاريخ قدومهم أو رحيلهم عن النادى إضافة إلى إصاباتهم وإحصاءات مشاركاتهم باللقاءات الرسمية والعقوبات المالية الصادرة نحوهم وأوجه الصرف المالى والمخزنى، فضلًا عن إعداد مكتبة شاملة تضم شرائط فيديو لجميع المباريات في الماضي والحاضر عن المشاركات المحلية والعربية والأفريقية.

يأتى هذا إيماناً من مجلس الإدارة بأهمية الدور الذى ستقدمه تلك الوحدة فى تيسير العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق عنصرى السرعة والمرونة، وذلك ضمن الخطة الحالية نحو إعادة هيكلة وتطوير كل النظم والجوانب الإدارية والسعى لتطبيق فكر إلكترونى جديد، يعمل على ربط كل قطاعات العمل داخل النادى من أجل تدشين منظومة معلوماتية متكاملة.