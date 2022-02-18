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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العين - بني ياس 17:30

الوحدة - خورفكان 17:30

الوصل - الشارقة 20:00

دوري أبطال إفريقيا

الهلال - الأهلي 20:00

أمازولو - حوريا 23:00

وفاق سطيف - الرجاء 23:00

يوفنتوس - تورينو 23:45

الدوري الفرنسي

ليل - ميتز 00:00

الدوري البرتغالي

بوافيستا - بنفيكا 00:15

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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