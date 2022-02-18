الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العين - بني ياس 17:30
الوحدة - خورفكان 17:30
الوصل - الشارقة 20:00
دوري أبطال إفريقيا
الهلال - الأهلي 20:00
أمازولو - حوريا 23:00
وفاق سطيف - الرجاء 23:00
يوفنتوس - تورينو 23:45
الدوري الفرنسي
ليل - ميتز 00:00
الدوري البرتغالي
بوافيستا - بنفيكا 00:15
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