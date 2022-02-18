شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات نارية فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى اليوم.. .دجلة وبتروجت الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الجمعة 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها الداخلية مع بورتو السويس.

يدخل نادى الداخلية المباراة في صدارة جدول مجموعة القاهرة برصيد 41 نقطة ويأمل في مواصلة الابتعاد بالصدارة عندما يواجه فريق بورتو السويس الذى يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة والذى يبحث عن اقتحام المربع الذهبى، وفى نفس التوقيت يواجه بتروجت صاحب الوصافة برصيد 33 نقطة وادى دجلة الثالث برصيد 32 نقطة في موقعة نارية تعد بـ6 نقاط.

ويستقبل نادى الترسانة صاحب الركز الرابع برصيد 31 نقطة، فريق بنها متذيل ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط في مباراة سهلة نسبية للشواكيش، في الوقت الذى يلتقى القناة التاسع برصيد 24 نقطة مع السكة الحديد صاحب المركز السابع في مباراة مهمة في وسط الجدول.

ويحل نادى زد أف سي المتراجع في هذه الفترة مما جعله في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، ضيفا على المصرية للاتصالات القابع في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ويستقبل فريق المريخ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة مع الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

ويستضيف نادى بلبيس صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، وأخيرا يواجه منتخب السويس صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة، فريق بور فؤاد الخامس عشر برصيد 12 نقطة.