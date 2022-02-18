شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم اليوم خطة مواجهة ساجرادا الأنجولي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اليوم خطة مواجهة ساجرادا الأنجولى في المباراة المقررة بينهما غد السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقي .

ويسعى المدير الفني للفريق الأبيض إلى خطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة في جدول المجموعة بعد التعادل المفاجئ في الجولة الأولى بإستاد القاهرة أمام بيترو أتليتكو بهدفين لمثليهما وهو ما عقد موقف الفريق بعض الشئ خاصة وأن المنافس الوداد المغربى نجح في الفوز على ملعبه بثلاثية نظيفة على ساجرادا .

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر