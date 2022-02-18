شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بالفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، والتى تقام بالفجيرة وتستمر حتى 20 فبراير الجارى بمشاركة المنتخب الوطنى .

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه المشاركة فى البطولة 17 لاعبا ولاعبة وهم على الصاوى، مالك جمعة ، طه طارق وكريم محمد، وأحمد لطفى، وحازم سعيد، وعبد الله ممدوح، ويوسف بدوى.

وعلى مستوى البنات تشارك فريال أشرف وشهد محمد وأحلام حمدى وياسمين الجويلى ونورسين محمد ومنة شعبان وريم أحمد وآية هشام وحبيبة ماجد.

وأقيمت بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، ففى وزن 68 كجم للرجال، جاءت الذهبية من نصيب محمد عادل منصور، لاعب النادي الأهلي، متفوقا على الثنائي محمد أشرف، لاعب غزل شبين الكوم، وأدهم حسام لاعب سموحة، الفائزين بالفضية والبرونزية على الترتيب.