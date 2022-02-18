الامارات | 32 سباقاً تعزز مكانة دبي على خريطة الدراجات العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 32 سباقاً تعزز مكانة دبي على خريطة الدراجات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شوارع ومضامير الدراجات الهوائية في مختلف مناطق دبي، إقامة العديد من سباقات الدراجات الهوائية العالمية، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وكذلك المحلية التنافسية والمجتمعية، التي يبلغ عددها خلال العام 32 سباقاً رئيساً، والعديد من السباقات المجتمعية التي يتم تنظيمها في «إكسبو دبي 2020»، وسباقات الدراجات ضمن بطولات الترايثلون والدواثلون، ما يضاعف عدد السباقات، ويعزز من مكانة دبي كإحدى أهم الوجهات العالمية لرياضة الدراجات الهوائية، والأسرع نمواً من حيث عدد السباقات وعدد المشاركين لمختلف الفئات.

وبعد ختام بطولة السلم أمس، والتي تضمنت 8 سباقات للهواة والمحترفين من السيدات والرجال والفرق، تنطلق صباح اليوم النسخة 12 من تحدي سبينس دبي 92 في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 2500 دراج من مختلف الجنسيات والأعمار، ويتأهل 20% من المنافسين الأوائل في السباق للمشاركة في السباق النهائي الذي تستضيفه إيطاليا نهاية العام الجاري.

ويشهد الشهر الجاري 17 بطولة دراجات هوائية مختلفة، بين عالمية ودولية ومحلية، تتصدرها مرحلة «إكسبو دبي 2020»، إحدى جولات طواف الإمارات التي تنطلق 25 الجاري، وتمتد لمسافة 186 كيلومتراً، كما يقام 18 الجاري سباق برايم ميديكال سنتر للصغار، وينظم في استاد دبي الدولي للكريكت، وأيضاً سباق جي بي آي الإمارات في مضمار القدرة للدراجات بمحمية المرموم. وتنتشر مسارات الدراجات الهوائية في كل أرجاء دبي، حيث وصل عددها إلى 36 مضماراً تمتد لمسافة 554 كيلومتراً، وبحلول عام 2026 ستتم إضافة 287 كيلومتراً إضافياً من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية.

• تتوافر دبي على 36 مضماراً للدراجات بمسافة تصل إلى 554 كلم.

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