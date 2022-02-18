الامارات | ماجد.. عشاء مع الهداف التاريخي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد.. عشاء مع الهداف التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، على حسابه في «إنستغرام»، صورة تجمعه مع لاعب الجزيرة علي مبخوت متوجهاً بالتهنئة إلى الهداف التاريخي لـ«فخر أبوظبي» على تحطيمه الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ الدوري، وتوجّه ماجد حسن بالشكر إلى مبخوت على وجبة العشاء التي تناولاها معاً.

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