الامارات | ميرزا بطل المحترفين في «السباق الصحراوي» لبطولة السلم للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا بطل المحترفين في «السباق الصحراوي» لبطولة السلم للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختتمت أمس النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي نظّمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- للمشتريات والتمويل، بإقامة سباق عام الـ50 الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين.

وتوج يوسف ميرزا من فريق الإمارات للمحترفين بالمركز الأول في فئة المحترفين لمسافة 50 كلم، يليه أحمد المنصوري من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وبالمركز الثالث سفيان حدي من فريق أبوظبي للدراجات الهوائية.

وحقق ياسر جمعة البلوشي من شرطة دبي المركز الأول في فئة الهواة الإماراتيين لمسافة 30 كلم، يليه في المركز الثاني ماجد البلوشي من فريق تريك إم 7، وفي المركز الثالث أحمد المري من تريك إم 7.

وتصدر فريق تريك إم 7 الترتيب العام لمنافسات الهواة، يليه فريق شرطة دبي، فيما حل فريق ياسي في المركز الثالث.

وشهد سباق عام الـ50 الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين مشاركة 154 متسابقاً من الإماراتيين والمقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات، وجاءت منافساته حافلة بالإثارة والتحدي الكبير على المسارات الترابية الرميلة، في المسار الذي اعتمدته اللجنة المنظمة في منطقة سيح السلم في محمية المرموم، وتطلبت من المشاركين السرعة والقوة في تجاوز التحديات الموجودة على طول المسافة.

وقدم رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رعاية وتوجيهات سموه لإطلاق وتطوير ودعم هذه البطولة، وحرص سموه على حضور السباقات على مدار الموسم لتحفيز المشاركين، ومنحهم الدعم الذي يجسد رؤية سموه للرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، في بناء الشخصية والتحفيز المستمر لممارسيها.

كما تقدم الفلاسي بالشكر إلى سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتقدير سموه الكبير ودعمه للبطولة، والذي تجسد في ضم سباق «اليوبيل الذهبي» الذي نظمته وزارة الداخلية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة السلم، والذي ميّز النسخة السادسة من البطولة، إضافة إلى تكريم سموه لفريقي شرطة دبي للرجال والسيدات، ومنحهم ميدالية خدمة المجتمع، تقديراً لفوزهما بالسباق، ما يجسد تقدير سموه لأهمية بطولة السلم، ومكانتها لتطوير هذه الرياضة المهمة. وأشاد الفلاسي بالمشاركين في السباق الختامي، والمشاركين في جميع سباقات النسخة السادسة. وفي ختام منافسات السباق الصحراوي الرائع، توج الفلاسي الحاصلين على المراكز الأولى للمحترفين والهواة، بحضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة.

عمير الفلاسي:

• «المستويات العالية التي قدمها المشاركون أكدت تحقيق أهداف البطولة».

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