الامارات | مواطن يرغب في المشاركة بكأس العالم لبناء الأجسام بعمر الـ 47

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يرغب في المشاركة بكأس العالم لبناء الأجسام بعمر الـ 47 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب بناء الأجسام، المواطن خالد المحتاي عبيد، أن بلوغه الـ47 عاماً لن يمنعه من تحقيق هدفه بالانضمام إلى المنتخب الوطني، والمشاركة في كأس العالم (الماستر)، مشدداً على أن العمر مجرد رقم أمام العزيمة والإصرار على النجاح، رغم صعوبة ممارسة رياضة بناء الأجسام كلما تقدم ممارسها في العمر، خصوصاً أنها تحتاج إلى جهد بدني كبير.

وقال المحتاي لـ«الإمارات اليوم»: «توقفت سابقاً عن ممارسة الرياضة فترة زمنية قاربت الخمس سنوات، لكنني وجدت أن ذلك لا يدعم طموحي، فعدت إلى اللعبة من جديد كرسالة لكل من يمارس هذه الرياضة، لأقول فيها إن بناء الأجسام لا يتوقف عند عمر معين، على الرغم من صعوبة بعض الرياضات».

وأضاف: «أتابع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ومنها العالمية، أن الكثير من الرياضيين بأعمار قاربت الـ50، أو حتى أكبر من ذلك، تمكنوا من استعادة لياقتهم البدنية، وتطوير مستوياتهم، والمشاركة في كبريات البطولات الدولية، وهو ما عزز من طموحي في أن أطبّق التجربة بنفسي، خصوصاً أن لوائح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام تدعم مشاركة الرياضيين في منافسات الماستر (أكبر من 40 سنة) في منافسات منفصلة عن بقية الرياضيين».

وتابع: «اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، يدعم جميع الرياضيين للتميز في بناء الأجسام والقوة البدنية، وحريص على إعطاء الفرصة للجميع». وأكمل: «قادت بعض الظروف إلى توقفي عن التدريب المنتظم فترة زمنية ليست بقصيرة، وجدتها قاسية من دون رياضتي المفضلة، وبعد استئنافي التدريب تمكّنت من الفوز بالمركز الثاني في النسخة الماضية لبطولة عجمان الدولية في أول مشاركة، والمركز الرابع في بطولة دبا الفجيرة، الأمر الذي شجعني على الاستمرار بالتدريب، ورفع مستوى التطلعات، وتنتظرني في العام الحالي مشاركات مهمة عدة، أسعى لها بقوة، وهدفي سيكون الفوز والسعي لتمثيل المنتخب». وختم: «الكثيرون تركوا الرياضة وخوض المنافسات مع تقدم العمر، لكنني أريد إثبات العكس، والاستمرار فيها، وأدين بالفضل للحكم والمدرب الدولي خالد الحاي، الذي شجعني على العودة لممارسة التدريب بانتظام لاستعادة مستواي».

• 5 سنوات توقف فيها سابقاً المحتاي عن ممارسة الرياضة، قبل أن يقرر العودة مجدداً لتحقيق طموحاته في «بناء الأجسام».

خالد المحتاي:

• «الكثير من الرياضيين في عمر الـ50 وأكثر تمكّنوا من استعادة لياقتهم البدنية وتطوير مستوياتهم».

• «أدين بالفضل للحكم والمدرب الدولي خالد الحاي الذي شجعني على العودة لممارسة الرياضة».

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