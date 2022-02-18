الامارات | نهاية مغامرة «الخاسرة المحظوظة» في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مغامرة «الخاسرة المحظوظة» في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة 31 على العالم، حداً لمفاجآت «الخاسرة المحظوظة» السويسرية جيل تيخمان المصنفة 35 عالمياً في «تنس دبي» للاعبات المحترفات، عقب فوز كوديرميتوفا على تيخمان بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و5-7 و6-4)، في مباراة جمعتهما أمس على استاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، لحساب الدور ربع النهائي، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ22، ويسدل الستار عليها غداً.

واحتاجت كوديرميتوفا إلى ساعتين و24 دقيقة، لإنهاء طموحات تيخمان، بعد مجموعة أولى حسمتها الروسية بسهولة (6-2) في 32 دقيقة، قبل أن تتمكن السويسرية من إعادة إحياء آمالها بالعبور إلى نصف النهائي بحسمها المجموعة الثانية (7-5) بزمن بلغ ساعة وخمس دقائق، وتدخل اللاعبتان في المجموعة الثالثة والحاسمة، التي نجحت خلالها كوديرميتوفا في كسر إرسال منافستها في الشوط التاسع، ثم حسم المجموعة (6-4) بزمن بلغ 50 دقيقة.

وتعد السويسرية تيخمان من أبرز مفاجآت النسخة الحالية، فبعد أن ودعت البطولة، الأحد الماضي، من الأدوار التأهيلية، عادت إلى البطولة عبر بطاقة «الخاسرة المحظوظة»، التي تمنح عادة للاعبة صاحبة الأداء الأفضل التي لم تنجح في حجز مقعدها والتأهل إلى الأدوار الرئيسة، خصوصاً أن البطاقة فتحت الباب لتخيمان للانضمام إلى قائمة 32 لاعبة المنافسة على اللقب، بدلاً من الأميركية دانيال كولينز المصنفة 11 عالمياً، التي انسحبت قبل ساعات من انطلاق البطولة، في فرصة لم تتوان السويسرية عن استغلالها بإقصائها في الدور الأول للبلجيكية إليز ميرتينيز المصنفة 22 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-4)، وضرب موعد في الدور الـ16 مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في مباراة مثلت بوابة العبور لتيخمان إلى الدور ربع النهائي.

وتواصلت مفاجآت النسخة 22، بعد أن قضت اللاتفية يلينا اوستابينكو على آمال منافستها التشيكية بيترا كافيتوفا بانتزاع لقب جديد في «تنس دبي» بعد 2013، بفوز أوستابينكو بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (5-7 و7-5 و7-6) في مباراة ماراثونية امتدت ساعتين و42 دقيقة.

• مباراة ماراثونية جمعت اللاتفية أوستابينكو والتشيكية كافيتوفا امتدت ساعتين و42 دقيقة.

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