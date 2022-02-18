الامارات | الشامسي بطلاً لكأس حتا للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي بطلاً لكأس حتا للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سعيد أحمد الشامسي، بلقب كأس حتا للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 58 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الشامسي اللقب على صهوة الجواد «بولي» المملوك إلى إسطبلات (إس إس)، بعدما جاء في المركز الرابع في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز السابع في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس راشد المهيري على صهوة الجواد «ساندين» المملوك إلى إسطبلات (الجوارح)، وحل في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «لافي» المملوك إلى إسطبلات (إس إس).

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدرت الفارسة الأرجنتينية ديانا تشوبيتا المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «جوانيتا» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «أوليسيس» المملوك إلى إسطبلات إس إس، وتبعه في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «لافي» المملوك إلى إسطبلات إس إس.

وتقدم الفارس سعيد حمود الخياري إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم الكتبي متقدماً من الخامس على صهوة الجواد «أبسولوت» المملوك إلى إسطبلات إس إم، والفارس مصعب الفلاسي من السابع إلى الثالث على صهوة الجواد «أونكا» المملوك إلى إسطبلات الجوارح.

وحافظ الفارس سعيد حمود الخياري على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، بينما تقدم الفارس سهيل الغيلاني من الرابع إلى الثاني، وتراجع الفارس سالم الكتبي من المركز الثاني إلى الثالث.

• 58 فارساً وفارسة شاركوا في سباق أمس الذي امتد على مسافة 119 كلم.

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