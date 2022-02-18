الامارات | لابا كودجو يفتتح خط إنتاج ملابس نسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو يفتتح خط إنتاج ملابس نسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف مهاجم فريق العين الدولي، التوغولي لابا كودجو، خط إنتاج ملابس نسائية إلى علامته التجارية الخاصة بالملابس، التي تحمل اسم «LKF9»، وترمز إلى اسمه الكامل «لابا كودجو فوه»، كما يشير الرقم (9) إلى القميص الذي ظل يرتديه خلال مشواره الرياضي. ونشر اللاعب صوراً عبر حسابه في «إنستغرام» لبعض من الملابس الحديثة الإنتاج.

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