شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة واشنطن للاسكواش بمشاركة 8 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 21 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة كل من: محمد الشوربجي، عمر مسعد، ويوسف سليمان، من مصر في منافسات الرجال.

بينما تشارك في منافسات السيدات كل من: نور الشربيني، فريدة محمد، نور الطيب، نادين شاهين، وندى عباس.

وجاءت منافسات المصريين في هذا الدور كالتالي:

محمد الشوربجي والانجليزي باتريك روني

عمر مسعد والأمريكي تود هارتي

يوسف سليمان والانجليزي ديكلان جيمس

بينا جاءت منافسات السيدات كالتالي:

نور الشربينى وفريدة محمد

نور الطيب وندى عباس

نادين شاهين والانجليزية لوسي تيرمل