شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أبو جبل يمنح الأولوية للتجديد للزمالك وطارق حامد يعانى من رشح فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، قريب جداً من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي ينتهي فيه تعاقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "معلوماتي الشخصية إن أبو جبل قريب جدا من التجديد للزمالك، ومنح الأولوية للنادي والإدارة بتجهزله عرض جيد".

وأضاف شوبير متحدثاً عن سبب غياب طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن الفريق خلال الفترة الماضية: "طارق حامد عنده رشح في الركبة وبيسعى جاهداً للحاق بمباراة الوداد وهو لا غضبان ولا حاجة وطلب أن يتم تقديره فقط".

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نادى النصر السعودى اتفق بصفة نهائية مع الحارس الدولى محمد أبو جبل، حارس منتخب مصر ونادى الزمالك، للانتقال فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفى القادم.

وكتبت الصحيفة السعودية عبر حسابها على تويتر، إن النصر يتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل، الحارس الدولى المصرى "جاباسكى"، فى صفقة انتقال حر للانضمام إلى صفوف الفريق صيفا.