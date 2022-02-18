شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يرفض مدير الكرة بالإسماعيلى ويطلب منصب المدير الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق منصب مدير الكرة بالدراويش، وطلب تولى منصب المدير الرياضى، مع الجهاز الفنى الجديد المقرر قيادته للدراويش خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلى قبول استقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان براون بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة، ضمن منافسات الدوري العام، وإنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

ويعقد مسئولو الإسماعيلي اجتماعًا مستمرا في الوقت الحالي حتى اختيار جهاز فني جديد يكون قادر على تخطى الفريق أزمته فى المسابقة المحلية، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون تولي مهمة الإسماعيلي يوم 13 نوفمبر الماضي، ولعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات خلال منافسات الدوري العام، تعادل 3 وخسر 3، بينما خاض في كأس رابطة الأندية المحترفة 5 لقاءات، فاز 2 وتعادل 3 مواجهات.

وكان الخليج 365 قد أشار في وقت سابق الى أن مجلس الإسماعيلي منح الأرجنتينى خوان براون المدير الفني لفريق الكرة فرصة أخيرة لتعديل مسار الدراويش ببطولة الدوري بتحقيق الفوز فى مباراة بيراميدز، التي انتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف، وإلا إعلان قرار رحيله عن منصبه، فى ظل عدم الرضا عن أدائه مع الفريق في ظل استمرار تراجع نتائج الدراويش بالمسابقة المحلية، رغم دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة.