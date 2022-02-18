شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: طمعنا فى نقاط المصرى ولكن معين الشعبانى فاجأنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، إنه طمع في الثلاث نقاط أمام المصري في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، موضحا أن معين الشعبانى المدير الفني للفريق البروسعيدي فاجأهم فى الشوط الثانى.

وأوضح شعبان في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أن مواجهة المصري البورسعيدى على ملعبه صعبة للغاية، لافتا إلى أن فريقه بدأ بالتهديف وهدد مرمى المصرى بأكثر من فرصة ولكن تغييرات معين الشعبانى المدير الفني للمصري في الشوط الثانى حجمت أداء فريق سيراميكا.

وكشف شعبان سبب استبعاد ثنائى فريقه محمد حسن ومحمد تونى والدفع بوليد عبد المنعم على دكة البدلاء لتعويضهم قبل بدء مباراة المصري، مشيرا إلى أنه لا يحب الحديث عن كواليس وأسرار غرفة الملابس، موضحا أن استبعاد الثنائى لعدم الالتزام ولفرض حالة من النظام داخل الفريق، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث فى أكبر أندية العالم التي تحتوي على مشاكل داخلية.

وتقاسم النادي المصري نقاط مباراته مع سيراميكا بعد انتهاء المباراة التى جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث أحرز هدف سيراميكا سيف التقا لاعب الفريق فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بينما سجل محمد عنتر هدف التعادل للمصرى فى الدقيقة 49.

بهذا التعادل رفع المصري رصيده إلى النقطة 14 فى المركز السادس، كما يرفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 11 في المركز التاسع.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الظهر: مصطفى أيمن، أحمد شوشة، إسلام المزين، أسامة الجزار.

خط الوسط: إيزي إيميكا، حجاج عويس عموري.

وفي الهجوم: أحمد حمودي، محمد عنتر، وأوستين أموتو.

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: محمود كوكو، علاء عطا، خالد صبحي، سيف التقا، أحمد محسن، كوامي بونسو، بلال سعيداني، محمد إبراهيم، وينفول كوابينا، شادي حسين وباسم مرسي.