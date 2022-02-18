شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر مرشح لخلافة براون فى الإسماعيلى.. والنحاس وحمد إبراهيم فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو الإسماعيلي كواليس إقالة خوان براون مدرب الفريق الأصفر، على خلفية سوء النتائج التي تعرض لها لها الفريق مؤخراً ببطولة الدوري.

وقال مسئولو الدراويش: "اتفقنا على فسخ التعاقد بالتراضي مع خوان براون ووجهنا له الشكر، لم يكن هناك شرط جزائي في عقده، كان هناك شرط بأنه إذا خسر 9 نقاط متتالية من حقنا فسخ تعاقده وهذا حدث".

وأضاف مسئولو الإسماعيلى: "الأولوية للمدرب الأجنبي في الفترة المقبلة، بشرط أن يكون له خبرة سابقة ويكون عمل من قبل مع الإسماعيلي، وديسابر أقرب المرشحين، شروطه صعبة نوعاً ما ولكنه حقق نجاحات مع النادي".

وواصل مسئولو الإسماعيلى: "إن لم يكن هناك اتفاق مع ديسابر فهناك أكثر من مدرب مصري معروض علينا والجميع مرحب بالأمر، ولا يخرج الأمر عن عماد النحاس وحمد إبراهيم كما تردد من قبل".

وأكمل مسئولو الدراويش: "الجهاز الحالي سيقود التدريبات يوم الجمعة والسبت حتى يوم الأحد لحين تعيين المدرب، والمدرب الجديد سيختار جهازه الفني، ومن الممكن أن يكون مع ديسابر محمد وهبة في الجهاز الفني بشرط موافقة رئيس الاتحاد".