شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصرى وسيراميكا فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة سيراميكا مع المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف سيراميكا في الدقيقة 15 عن طريق التونسي سيف تقا، وذلك بعدما لعبت شربة حرة غير مباشرة من الناحية اليسرى لصالح فريق سيراميكا سددها بلال السعيداني باتجاه المرمى، ليحولها تقا برأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح محمد عنتر، في إحراز هدف التعادل للمصري من علامة الجزاء، أحتسبها محمود بسيوني، حكم المباراة، بعد كرة مشتركة بين أحمد محسن لاعب سيراميكا وأحمد حمودي لاعب المصرى البورسعيدى.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 12 نقطة، محتلاً بهم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 11 نقطة في المركز التاسع.