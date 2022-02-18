موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والزمالك مع ساجرادا فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي نظيره الهلال السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدًا على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، بينما يلتقى الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى

تقام مباراة الأهلي مع نظيره الهلال السودانى فى الثالثة عصر غدا على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في مواجهة يسعى من خلالها الأهلى للوصول إلى افضل نتيجة تساعده على لاصعود عن مجموعته.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

عُقد اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها عصر غد الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، بأحد الفنادق بالعاصمة السودانية الخرطوم، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، ومسئولي الهلال و«كاف».

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدًا، والتأكيد على موعد الوصول إلى الملعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.

الأهلى ينهى تدريباته على ملعب الجوهرة الزرقاء

واختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

من ناحية أخرى وجه السفير محمد صفوت سفير مصر لدى أنجولا الدعوة على العشاء لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الانجولي موعد مباراة الزمالك وساجرادا الانجولي يلتقى الزمالك مع ساجرادا الأنجولي فى السادسة من مساء بعد غدا السبت في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. سفير مصر بأنجولا يدعو بعثة الزمالك على العشاء ومران الغد على ملعب 11 نوفمبر سفير مصر بأنجولا يدعو بعثة الزمالك على العشاء ومران الغد على ملعب 11 نوفمبر ولبى جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وأمير مرتضى المشرف على الكرة الدعوة كما حضرها أفراد البعثة الإعلامية في وجود أمنية مدحت القنصل بالسفاره المصرية بالإضافة إلى طاقم الضيافه لطائره مصر للطيران بقيادة محمد العيدروسي.