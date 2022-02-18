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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والزمالك مع ساجرادا فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي نظيره الهلال السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدًا على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، بينما يلتقى الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى
تقام مباراة الأهلي مع نظيره الهلال السودانى فى الثالثة عصر غدا على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في مواجهة يسعى من خلالها الأهلى للوصول إلى افضل نتيجة تساعده على لاصعود عن مجموعته.تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني
عُقد اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها عصر غد الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، بأحد الفنادق بالعاصمة السودانية الخرطوم، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، ومسئولي الهلال و«كاف».
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.
وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدًا، والتأكيد على موعد الوصول إلى الملعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
واختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.
وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
من ناحية أخرى وجه السفير محمد صفوت سفير مصر لدى أنجولا الدعوة على العشاء لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الزمالك وساجرادا الانجولي
يلتقى الزمالك مع ساجرادا الأنجولي فى السادسة من مساء بعد غدا السبت في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.سفير مصر بأنجولا يدعو بعثة الزمالك على العشاء ومران الغد على ملعب 11 نوفمبر
ولبى جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وأمير مرتضى المشرف على الكرة الدعوة كما حضرها أفراد البعثة الإعلامية في وجود أمنية مدحت القنصل بالسفاره المصرية بالإضافة إلى طاقم الضيافه لطائره مصر للطيران بقيادة محمد العيدروسي.
هذا ويخوض الزمالك تدريبه الأساسي غدا على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعدادا لمباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان الزمالك قد خاص تدريب الأول بالعاصمة الأنجولية لواندا مساء اليوم الخميس على ملعب كوكوريس التابع لأحد البنوك.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى أنجولا بالأمس استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.
قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى
جدير بالذكر أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا وتضم كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد
خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.