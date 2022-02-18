نتائج اختبارات الأداء لاختيار منتخب الكونغ فو لمرحلة العموم

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، عن نتائج اختبارات اختيار منتخب مصر ساندا وأساليب استعدادا للاشتراك في البطولة الإفريقية لمرحلة العموم للمنتخبات.

وجاءت النتائج كالتالى..

وكشف شريف مصطفى رئيس الاتحاد، أنه سيتم اختيار اللاعبين الحاصلين على المركز الأول فقط في كل أسلوب للانضمام إلى المنتخب المصري للوشوو كونغ فو.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين اللاعبين وأولياء الأمور.

ويواصل الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، اختبارات اختيار منتخب مصر ساندا وأساليب يوم السبت المقبل، استعدادا للاشتراك في البطولة الإفريقية لمرحلة العموم للمنتخبات.

ويقوم الاتحاد بمواصلة تجارب منتخب الأساليب في نادى طلائع الجيش مرحلة العموم على 3 فترات، ستكون الأولى أساليب "شمالى –جنوبي – تايجى – باجوا – تشن يي" للبنين، الفترة الثانية أساليب "سيف رفيع – سيف عريض – سيف جنوبي –سيف تايجى" للبنين والبنات، وستكون الفترة الثالثة أساليب "عصا شمالى – عصا جنوبي – رمح) للبنين والبنات أيضا، على أن تبدأ الفترة الأولى الساعة العاشرة صباحا وتنتهى الفترة الثالثة في الخامسة مساء، وكل فترة ساعتين.