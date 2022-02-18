7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 17 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، كيروش يتراجع عن إقامة معسكر المنتخب 10 مارس ويحدد الموعد الجديد، وانطلاق مباريات دور الـ32 بكأس مصر 11 مارس المقبل.

كيروش يتراجع عن إقامة معسكر المنتخب 10 مارس ويحدد الموعد الجديد

تراجع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن بدء معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعدادا لمباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، على أن يضم المعسكر اللاعبين الدوليين بعيدا عن الأهلى والزمالك وبيراميدز لارتباط لاعبيهم بمباريات فى البطولات الافريقية.

مران الأهلي..تقسيمة بين اللاعبين وفقرة قوية لحراس المرمى

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، خلال المران الذي أقيم عصر اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، استعدادًا لمباراة الهلال التي تقام في الثالثة عصر غد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي يفاوض براون لتخفيض الشرط الجزائى لإنهاء التعاقد بالتراضى

دخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنعقد حاليا في اجتماعه الطارىء في مفاوضات مكثفة مع الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الكرة لتخفيض المقابل المادي الذي سيحصل عليه حال رحيله عن الدراويش

اتحاد الكرة: كاف استجاب لطلبنا بإقامة مباراة الهلال والأهلي بدون جمهور

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي CAF على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق اقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة التي ستقام غدًا الجمعة بستاد الهلال بالخرطوم.

انطلاق مباريات دور الـ32 بكأس مصر 11 مارس المقبل

قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وأعلنت الرابطة إقامة مباريات دور الـ32 خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس بدلا من 14 إلى 17من نفس الشهر كما كان مقررا من قبل.

المصري يتقاسم النقاط مع سيراميكا ويتعادل 1/1 فى الدوري

تقاسم النادي المصري نقاط مباراته مع سيراميكا بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث أحرز هدف سيراميكا سيف التقا لاعب الفريق في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بينما سجل محمد عنتر هدف التعادل للمصري في الدقيقة 49.

تعرف على برنامج الزمالك اليوم فى أنجولا استعدادا لـ ساجرادا

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج الفريق اليوم استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.