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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، كيروش يتراجع عن إقامة معسكر المنتخب 10 مارس ويحدد الموعد الجديد، وانطلاق مباريات دور الـ32 بكأس مصر 11 مارس المقبل.

كيروش يتراجع عن إقامة معسكر المنتخب 10 مارس ويحدد الموعد الجديد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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