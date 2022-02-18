شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، كيروش يتراجع عن إقامة معسكر المنتخب 10 مارس ويحدد الموعد الجديد، وانطلاق مباريات دور الـ32 بكأس مصر 11 مارس المقبل.

كيروش يتراجع عن إقامة معسكر المنتخب 10 مارس ويحدد الموعد الجديد

مران الأهلي..تقسيمة بين اللاعبين وفقرة قوية لحراس المرمى

الإسماعيلي يفاوض براون لتخفيض الشرط الجزائى لإنهاء التعاقد بالتراضى

اتحاد الكرة: كاف استجاب لطلبنا بإقامة مباراة الهلال والأهلي بدون جمهور

انطلاق مباريات دور الـ32 بكأس مصر 11 مارس المقبل

المصري يتقاسم النقاط مع سيراميكا ويتعادل 1/1 فى الدوري

تعرف على برنامج الزمالك اليوم فى أنجولا استعدادا لـ ساجرادا