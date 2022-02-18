شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يعلن رحيل بروان عن تدريب الإسماعيلى وتشكيل جهاز فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه، قائد فريق الإسماعيلى السابق، أن الأرجنتينى خوان براون رحل عن تدريب الفريق بنسبة 100%، ويتبقى فقط التفاوض معه حول قيمة الشرط الجزائى وإنهاء التعاقد معه، وهذا الأمر تم معرفته من قبل مكالمة هاتفيه جمعت بينه وبين يحيى الكومى رئيس النادى مساء أمس.

وأوضح حسنى عبد ربه، خلال حديثه لقناة أون تايم سبورت، أن مجلس إدارة نادى الإسماعيلى يجتمع بمقر النادى للاتفاق مع الجهاز الفني الجديد لفريق الدارويش، والإعلان عنه مساء اليوم لتولى قيادة الفريق فى المباراة المقادمة أمام الجونة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان يحيى الكومى قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يرفض استمرار المدرب الأجنبى في منصبه حال تعرضه لثلاث هزائم متتالية.

وتعاقد الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مع 11 صفقة هى البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي، والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل.