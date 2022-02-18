شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مستحقات لاعبى البنك الأهلى عقب الخساراة أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو فريق البنك الأهلى إيقاف المستحقات المالية للاعبى الفريق عقب الخساراة أمام فيوتشر في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك لحين عودة النتائج الإيجابية وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.

ويعود لاعبو فريق البنك الأهلى للتدريبات الجماعية مساء غد الجمعة عقب منح الجهاز الفني بقيادة خالد جلال راحة لمدة 24 ساعة للاعبين، بعد الهزيمة أمام فيوتشر في بطولة الدورى المصرى الممتاز بهدفين مقابل لا شىء.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة بيراميدز في الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، يوم 24 من الشهر الحالى، وستقام على ستاد بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات و التعادل في مباريتان و الخساراة في 4 مباريات.