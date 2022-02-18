شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأنجولا يدعو بعثة الزمالك على العشاء ومران الغد على ملعب 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير محمد صفوت سفير مصر لدى أنجولا الدعوة على العشاء لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ولبى جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وأمير مرتضى المشرف على الكرة الدعوة كما حضرها أفراد البعثة الإعلامية في وجود أمنية مدحت القنصل بالسفاره المصرية بالإضافة إلى طاقم الضيافه لطائره مصر للطيران بقيادة محمد العيدروسي.

هذا ويخوض الزمالك تدريبه الأساسي غدا على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعدادا لمباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان الزمالك قد خاص تدريب الأول بالعاصمة الأنجولية لواندا مساء اليوم الخميس على ملعب كوكوريس التابع لأحد البنوك.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى أنجولا بالأمس استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا وتضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.