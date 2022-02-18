شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن غياب حلمى طولان 10 أيام بعد إصابة "الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، غياب حلمى طولان المدير الفنى لمدة 10 أيام على الأقل عن الفريق البترول حتى يستطيع الوقوف على قدمه وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فاركو بالدورى العام.

وأثبت الأشعة التى أجراها حلمى طولان إصابته بالتواء فى الرباط الصليبي وكدمة قوية فى الركبة مع شرخ خفيف،وتعرض طولان للسقوط خلال مباراة فريقه أمام فاركو، بعد سقوطه على ركبته أثناء قيامه بتوجيه اللاعبين داخل ملعب مباراة فريقه أمام فاركو الأمر الذى أدى إلى تورم ركبته.

وكشف مصدر بالجهاز المعاون لطولان أن أن الالتواء الشديد في مفصل الركبة للمدير الفنى، نتيجة الوضعية المغالطة لدكة البدلاء فى ستاد الإسكندرية بعدما أضطر للنزول لأسفل درجتين ليصاب بإلتواء.

ولم يحضر طولان المؤتمر الصحفى للمباراة وتواجد بدلا منه المدرب العام للفريق ممدوح المحمدى، وحقق فريق فاركو الفوزعلى نظيره إنبى بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاء هدف فريق فاركو عن طريق أحمد عبد العزيز "مودى" في الدقيقة 66 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق فاركو للنقطة 15 متقدما ثلاثة ماركز من الثامن للخامس، بينما توقف فريق إنبى رصيده عند النقطة العاشرة محتلا المركز الثانى عشر.