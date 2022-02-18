شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن رسميا فسخ التعاقد مع براون من تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، قبول استقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان براون بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة، ضمن منافسات الدوري العام، وإنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

ويعقد مسئولو الإسماعيلي اجتماعًا مستمرا في الوقت الحالي حتى اختيار جهاز فني جديد يكون قادر على تخطى الفريق أزمته فى المسابقة المحلية، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون تولي مهمة الإسماعيلي يوم 13 نوفمبر الماضي، ولعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات خلال منافسات الدوري العام، تعادل 3 وخسر 3، بينما خاض في كأس رابطة الأندية المحترفة 5 لقاءات، فاز 2 وتعادل 3 مواجهات.

وكان الخليج 365 قد أشار في وقت سابق الى أن مجلس الإسماعيلي منح الأرجنتينى خوان براون المدير الفني لفريق الكرة فرصة أخيرة لتعديل مسار الدراويش ببطولة الدوري بتحقيق الفوز فى مباراة بيراميدز، التي انتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف، وإلا إعلان قرار رحيله عن منصبه، فى ظل عدم الرضا عن أدائه مع الفريق في ظل استمرار تراجع نتائج الدراويش بالمسابقة المحلية، رغم دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

وكان يحيى الكومى قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يرفض استمرار المدرب الأجنبى في منصبه حال تعرضه لثلاث هزائم متتالية، كما يرى الكومى أن الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للدراويش مدرب ضعيف فنيا وغير راضي عن أدائه مع الدراويش.

ودخل الثنائي عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب، وحمد إبراهيم المدرب العام الحالي لبيراميدز في دائرة المرشحين لتولي تدريب الإسماعيلي .

وتعاقد الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مع 11 صفقة هى البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين وأبو بكر حمزة