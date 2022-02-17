الامارات | أنباء عن انتقال «أبو جبل» إلى النصر السعودي بهذا المبلغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن انتقال «أبو جبل» إلى النصر السعودي بهذا المبلغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام سعودية، أن نادي النصر قد توصل لاتفاق مع حارس مرمى منتخب مصر للانضمام إلى صفوفه.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية عبر حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الخميس، أن نادي النصر توصل لاتفاق نهائي مع محمد أبو جبل حارس منتخب مصر ونادي الزمالك على ضمه في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل. ولم تنشر الصحيفة أي تفاصيل أخرى عن الصفقة.

فيما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن العقد المقدم للاعب يتخطى الـ2 مليون دولار سنويا لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان أبو جبل قد نفى في وقت سابق وصول عرض رسمي من نادي النصر السعودي، بعد تصريحات أحد وكلاء اللاعبين عنه.

وقال أبو جبل عبر «تويتر»، إن «كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم».

يشار إلى أن أبو جبل يتواجد حاليا مع فريقه الزمالك في أنغولا، استعدادا لمواجهة فريق ساغرادا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إلا أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أعلن مؤخرًا عن رغبة ناديه في تجديد عقد صاحب الـ33 عاما، خاصة بعد تألقه بشكل لافت في الدفاع عن عرين المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

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