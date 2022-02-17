الاتفاق يستعيد نياكاتي قبل لقاء الطائي

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وسيعمد الصربي فلادان ميليوفتش مدرب الاتفاق لتحقيق فوزه الخامس بالدوري عقب التعادل الإيجابي أمام الرائد وذلك من خلال للاستفادة من خدمات المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي في أول حضوره له مع الفريق بعد أن تأكدت جاهزيته للقاء اليوم، برفقة التونسي أمين يونس في مركز صناعة اللعب، في حين سيفتقد الفريق لخدمات الثنائي الأسترالي روبن كوايسون والتونسي نعيم السليتي لعدم الجاهزية ومحمد الكويكبي للإيقاف .
في حين سيحرص التشيلي لويس سييرا المدير الفني لفريق الطائي على الخروج بنتيجة إيجابيه عقب الفوز على الباطن بالجولة الماضية وتقدم فريقه بسلم الترتيب مرتكزا على الثنائي موسونا وأمير سيعود في خط المنتصف ومن أمامهم توباس فيغيريو في رأس الحربة.
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