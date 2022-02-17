شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يستعيد نياكاتي قبل لقاء الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في آخر مباريات الجولة الحادية والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يستضيف فريق الاتفاق (20 نقطة) ضيفه الطائي (22 نقطة) في سباق حصد النقاط للابتعاد عن مناطق خطر المراكز المتأخرة بسلم ترتيب دوري المحترفين.

وسيعمد الصربي فلادان ميليوفتش مدرب الاتفاق لتحقيق فوزه الخامس بالدوري عقب التعادل الإيجابي أمام الرائد وذلك من خلال للاستفادة من خدمات المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي في أول حضوره له مع الفريق بعد أن تأكدت جاهزيته للقاء اليوم، برفقة التونسي أمين يونس في مركز صناعة اللعب، في حين سيفتقد الفريق لخدمات الثنائي الأسترالي روبن كوايسون والتونسي نعيم السليتي لعدم الجاهزية ومحمد الكويكبي للإيقاف .

في حين سيحرص التشيلي لويس سييرا المدير الفني لفريق الطائي على الخروج بنتيجة إيجابيه عقب الفوز على الباطن بالجولة الماضية وتقدم فريقه بسلم الترتيب مرتكزا على الثنائي موسونا وأمير سيعود في خط المنتصف ومن أمامهم توباس فيغيريو في رأس الحربة.