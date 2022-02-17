الرائد فرصة الفيصلي للمناطق الدافئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتسابق فريقا الفيصلي والرائد الكرويان عند الساعة الـ6.20 من مساء اليوم على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية لكسب نقاط مواجهة الجولة الـ21 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تعادلا في جولة لقاء الدور الأول ببريدة بهدف لمثله، ويأتي سباق اليوم بمفترق طرق محفوفة بالمخاطر، فالفيصلي الذي تبقى له لقاء مؤجل مع الهلال يسعى إلى الهروب من خطر الهبوط بعد أن جمع 20 نقطة في المرتبة الـ13 في رحلة بدأها بالميركاتو الشتوي بتقوية وتحسين خطوطها بدعمها بصفقات أجنبية حاول عبرها كسب لقاء ديربي سدير في الجولة الماضية أمام الفيحاء بتعادلهما السلبي. فيما فريق الرائد الكروي الذي لم يحل أي ورقة إضافية فنية في الميركاتو الشتوي باستثناء إقالة الجهاز الفني بقيادة الإسباني بابلو ماشين وإحلال البرتغالي بيدور فإنه يحاول تضميد جراحه وتخفيف حدة الضغط الجماهيري الكبير الذي اشتعل مع خسارة الفريق للقاء الديربي أمام التعاون في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ولذا سيكون شعاره اليوم هو الفوز للابتعاد عن مخاطر الهبوط الحقيقي حيث لعب الفريق كامل جولاته في الدوري وجمع 25 نقطة واضعة ثامن الدوري بعد أن كان الفريق مؤهلا في أن يكون في مركز أفضل من الحالي لولا أن بعض النتائج والأحداث الكروية خذلته في كثير من المواقف كتعادله في الجولة قبل الماضية أمام الاتفاق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء والتي كانت بداية الغضب الجماهيري حتى اليوم.



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