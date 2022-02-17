الأخضر في المجموعة الحديدية بكأس آسيا تحت 23 عاما

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وجرت أمس الخميس مراسم سحب القرعة في العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث حل منتخب السعودية وصيف حامل اللقب بالمجموعة الرابعة القوية بمواجهة الإمارات واليابان وطاجيكستان.
وضمت المجموعة الثانية ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا وهي الأردن والعراق والكويت، إلى جانب منتخب أستراليا.
وجاءت القرعة قوية لمنتخب أوزبكستان المضيف، حيث يلعب في المجموعة الأولى بمواجهة إيران وقطر وتركمانستان.
وتشكل هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.
ويشارك في البطولة 16 منتخبا، تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.
وتشهد البطولة مشاركة أربعة منتخبات سبق لها التتويج باللقب من قبل، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.
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