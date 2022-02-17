فارق النقطتين يشعل ديربي عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتوجه أنظار الجماهير في المنطقة الجنوبية لملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة الذي يستضيف مساء غد السبت ديربي عسير بين ضمك وأبها ضمن لقاءات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي هذا الديربي مع تقارب الفريقين في سلم الترتيب، حيث يملك ضمك 30 نقطة في المركز الخامس بينما يحتل أبها المرتبة السادسة برصيد 28 نقطة، مما سيشعل المواجهة ويجعلها أكثر حماسة.

ويسعى صاحب الأرض ضمك للحفاظ على سطوته في لقاءات الديربي وتحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام أبها في لقاءات الفريقين خلال دوري المحترفين أو الخروج بالتعادل وحرمان نده أبها من الفوز عليه للمباراة الخامسة على التوالي في لقاءات الفريقين.

كما يبحث ضمك عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الثلاث جولات الماضية بعد أن كان الفوز الأخير له في الجولة الـ17 بعد انتصاره على الطائي بنتيجة 2-1 وتلاها التعادل أمام الأهلي ثم الخسارة أمام الفيصلي والشباب على التوالي.

وعلى الطرف الآخر يدخل أبها هذا اللقاء لكسر احتكار مضيفه ضمك للقاءات الديربي الأخيرة وتحقيق الفوز ليضرب عصفورين بحجر حيث إن الانتصار في الديربي يعني العودة للانتصارات أمام ضمك بعد 4 لقاءات متتالية لم يحقق الانتصار وأيضا الوصول للنقطة الـ31 وتخطي ضمك في سلم الترتيب وإلحاق الخسارة الثالثة لضمك بعد خسارته في الجولتين الماضيتين.

يذكر أن لقاء الدور الأول استطاع ضمك تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في المواجهة التي أقيمت على أرض أبها.

قبل المواجهة:

