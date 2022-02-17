العدالة يغرد وحيدا في صدارة دوري الأولى والكوكب يواصل النزيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد العدالة صدارة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، والتي فقدها لجولة واحدة، بعدما حقق انتصارا مثيرا على حساب الجيل بثنائية، في المواجهة التي جمعت الطرفين في الأحساء لحساب الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة، ليعتلي العدالة الصدارة برصيد 45 نقطة مستفيدا من تعثر نظيره الخليج، فيما بقي الجيل عند رصيده الحالي 26 نقطة متراجعا معها للمرتبة الثامنة عشرة.

واكتفى الخليج بنقطة واحدة من الرس عقب تعادله الإيجابي أمام مضيفه الخلود بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الخليج إلى 43 نقطة، لكنه فقد الصدارة بعد تراجعه وصيفا بفارق نقطتين عن نظيره أحد، بينما ارتفع رصيد الخلود إلى 34 نقطة مستقرا معها في المركز التاسع ومتخلفا بفارق الأهداف عن نظيريه القادسية والعروبة.

وفي طيبة الطيبة، واصل فريق أحد سلسلة تعادلاته بعدما خرج بالتعادل الإيجابي مع ضيفه الشعلة بهدفين لكليهما، ليكرر الفريقان سيناريو مواجهة الدور الأول، حيث ارتفع رصيد أحد إلى 41 نقطة أبقته في الترتيب الثالث، في حين وصل الشعلة إلى 29 نقطة متقدما للترتيب الثاني عشر وبفارق الأهداف عن الدرعية ونجران.

وعاد فريق هجر لنغمة الانتصارات بعد تغلبه على مضيفه نجران بهدف وحيد، ليعزز هجر من تقدمه رابعا برصيد 39 نقطة، فيما ظل نجران عند رصيده 29 نقطة متراجعا للمرتبة الرابعة عشرة من خسارتين متتاليتين.

وفي حائل، حقق بيشة مفاجأة الجولة بعدما انتزع فوزا قاتلا أمام الجبلين بهدف وحيد، ليعود لسكة الانتصارات التي افتقدها منذ الجولة الثامنة، ليبقى في المرتبة العشرين برصيد 17 نقطة، فيما تراجع الجبلين خامسا برصيد 38 نقطة.

واستعاد الوحدة توازنه عقب سقوطه في الجولة السابقة بعدما جدد تفوقه على نظيره النهضة بهدفين دون رد، رافعا بذلك رصيده النقطي إلى 37 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد النهضة عند 27 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.

وتذوق القادسية طعم الانتصارات مجددا بعدما كسب نظيره الساحل بهدف وحيد، مسددا معها خسارة الدور الأول برباعية، ليتقدم القادسية كسابع برصيد 34 نقطة، في المقابل تراجع الساحل للعاشر في الترتيب برصيد 33 نقطة.

في حين سقط العروبة أمام مضيفه العين بثلاثية نظيفة، ليتوقف رصيد العروبة عند 34 نقطة متراجعا للمرتبة الثامنة، في حين ارتفع رصيد العين إلى 26 نقطة متقدما معها للمرتبة السابعة عشرة وبفارق الأهداف عن نظيره الجيل.

وتمكن الدرعية من تحقيق فوز ثمين غاب عنه في آخر ثلاث جولات من المسابقة، بعدما جدد تفوقه على ضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، ليقفز الدرعية إلى المرتبة الثالثة عشرة برصيد 29 نقطة، بينما استقر الأخدود في المرتبة الحادية عشرة برصيد 31 نقطة عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

وحقق جدة فوزا غاب عنه في الجولتين السابقتين بعدما كسب الكوكب بهدف وحيد، ليعتلي جدة المرتبة الخامسة عشرة برصيد 28 نقطة، في المقابل بقي الكوكب في المرتبة التاسعة عشرة برصيد 21 نقطة من آخر ثلاث مواجهات لم يحقق فيها شيئا.

إحصائيات وأرقام من دوري يلو للدرجة الأولى:







أقوى الفرق هجوما الخليج بـ(41) هدفا، بينما الأضعف هجوما بيشة بـ(18).



أقوى الفرق دفاعا الوحدة بـ(17) هدفا، بينما الأضعف دفاعا الدرعية بـ(39) هدفا.



أكثر الفرق فوزا العدالة بـ(13) انتصارا، فيما الأقل فوزا الكوكب وبيشة بـ(4) انتصارات.



أكثر الفرق تعادلا الشعلة والعين والجيل بـ(11) تعادلا.



أكثر الفرق خسارة بيشة بـ(15) خسارة.



ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (532) هدفا.



بلغ عدد البطاقات الحمراوات مع نهاية الجولة الرابعة والعشرين (56) بطاقة.



بلغ عدد ركلات الجزاء حتى الآن (75) ركلة، منها (61) أحرزت، و (14) مهدرة.



بلغ عدد مرات الفوز حتى الآن داخل الأرض بواقع (92) انتصارا، بينما خارج الأرض (69) انتصارا.



أجريت حتى الآن (240) مباراة في 24 جولة، انتهت منها (161) بالفوز، و(79) تعادل، منها (49) إيجابيا، و(30) سلبيا.



إحصائية اللاعبين الذين أحرزوا الأهداف (الهاتريك) حتى الآن:





1/ وليم برييرا ــ الساحل ــ برازيلي ــ الثالثة عشرة ــ أمام الدرعية ــ 3 أهداف.



2/ وليم برييرا ــ الساحل ــ برازيلي ــ الخامسة عشرة ــ أمام الجيل ــ 4 أهداف.



3/ جاسم الحمدان ــ الخليج ــ محلي ــ العشرون ــ أمام الجيل ــ 4 أهداف.



ترتيب هدافي دوري يلو: