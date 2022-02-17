النصر يضرب الباطن بالأربعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مباراة مثيرة استطاع النصر فيها تجاوز عقبة مضيفه الباطن، بنتيجة 4-3، أمس، على ملعب الحفر، في إطار الجولة الـ21 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وحملت رباعية النصر توقيع فينسيت أبوبكر وعبدالمجيد الصليهم وخالد الغنام وبيتي مارتينيز من ركلة جزاء.

فيما سجل ثلاثية الباطن، فابيو أبرو «هدفين» وزكريا سامي.

بدأ الباطن بتهديد مرمى النصر في أول دقيقة، بتسديدة يوسف الجبلي، وأمسكها الحارس أمين بخاري.

ومن أول هجمة، نجح النصر في التقدم، بعد كرة طويلة وصلت إلى منصور الشمري، الذي لعب عرضية أرضية ترجمها فينسيت أبوبكر كهدف أول في الدقيقة الرابعة.

ومن كرات متبادلة بين أبوبكر والنجعي داخل منطقة الجزاء، مرر الأخير إلى عبدالمجيد الصليهم، الذي أسكن الكرة داخل الشباك بالدقيقة الـ24.

وتمكن الباطن من تقليص الفارق من ركلة جزاء حصل عليها حسين العيسى، وسددها فابيو أبرو بنجاح في الدقيقة الـ33.

وهدد الباطن، مرمى النصر في الشوط الثاني، بكرة خطيرة، بعد أن مر حسين العيسى، ودخل منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت بالعمري.

وعاد النصر لهز الشباك التعاونية مسجلا الهدف الثالث، بعد تمريرة طويلة من علي لاجامي إلى خالد الغنام الذي انفرد وتجاوز كامبانيا، ووضع الكرة في المرمى بالدقيقة الـ68، فيما تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة الـ77، وسددها فابيو أبرو بنجاح.

واستطاع الباطن تسجيل التعادل في الدقيقة الـ81، بعد عرضية تصدى لها أمين بخاري، وعادت لزكريا سامي الذي سدد داخل الشباك.

وحصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة (90+1)، بعد اصطدام الكرة بيد محمد ناجي، وسددها بيتي مارتينيز بنجاح، لينتهي اللقاء بفوز النصر.

وارتفع رصيد النصر إلى41 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد الباطن عند 19 نقطة في المركز الـ14.