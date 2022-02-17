محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل المثالي لهذا الأسبوع، بعد ختام المرحلة الأولى من ذهاب دور الـ 16.

وشهدت التشكيلة سيطرة لاعبو الفرق الإنجليزية على التشكيل المثالي للبطولة، أبرزهم نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

وجاء تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: روبرتسون وفان دايك (ليفربول)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

وكان الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، نجح في تسجيل الهدف الثاني في مرمى إنتر ميلان، خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0، ضمن ذهاب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسلطت الصحف الإنجليزية، الضوء على نجاح الفرعون المصري بتسجيله في 8 مباريات متتالية خارج ملعبه في المسابقة الأوروبية.

وعنونت صحيفة "ميرور": "أبطال السان.. الريدز يتماسك في السان سيرو قبل أن يتمكن فيرمينو ومن بعده صلاح محطم الرقم القياسي في وضعه على مقربة من دور الـ8".

وفي الأعلى كتبت: "اليونايتد يُضرب بالعقوبة بسبب السلوك السيء"، في إشارة إلى اعتراض لاعبي اليونايتد على قرار حكم مباراة برايتون على عدم طرد لويس دانك، قبل أن يطرده الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

أما صحيفة "ديلي إكسبريس" فعنونت: "بطل سيرو.. مو محطم الرقم القياسي يختم على انتصار شهير".

وبدورها عنونت "ديلي ستار": "أبطال السان.. رجل الأرقام القياسية مو يفعلها مرة أخرى مع إحكام الريدز لقبضته".

كما كتبت صحيفة "الجارديان": "العمل الإيطالي لليفربول.. فيرمينو وصلاح يختمان على الأفضلية أمام إنتر".

وكان فريق ليفربول الإنجليزي، تمكن من تحقيق فوزًا ثمينًا على مضيفه إنتر ميلان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب سان سيرو جوزيبي مياتزا، ضمن مواجهات الدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الدولي البرازيلي "روبرتو فيرمينو" التسجيل في الدقيقة 75، بعد تلقيه ركلة ركنية عن طريق أرنولد أرسلها عرضية إلى منطقة الجزاء قابلها فيرمينو بلمسة سحرية برأسه فشل الحارس هاندانوفيتش في التصدي للكرة لتدخل الشباك.

وعزز الدولي المصري "محمد صلاح" النتيجة بالهدف الثاني لليفر في الدقيقة 83، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء خدعت الحارس هاندانوفيتش الذي شاهد الكرة وهي تسكن شباكه.

وبهذه النتيجة وضع ليفربول قدمًا في ربع نهائي، قبل أن يستضيف إنتر ميلان على ملعب "آنفيلد" يوم 8 مارس القادم في لقاء الإياب.

وبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني، دومفريس.

خط الوسط: فيدال، بروزوفيتش، تشالهانوجلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

وكان ليفربول نجح في التأهل إلى الدور 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة من 6 انتصارات.

فيما تأهل إنتر ميلان إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.